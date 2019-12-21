Козак отверг влияние санкций США против "Северного потока 2" на переговоры с Украиной

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США, принимаемые в отношении конкурирующих газопроводов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он поблагодарил переговорщиков с украинской стороны. "Несмотря на все сложности, мы способны в двустороннем формате, без всяких посредников, находить разрешение самых-самых сложных проблем. Это свидетельство того, что при наличии политической воли, мы можем договариваться и решать самые сложные проблемы", - сказал Козак.

"Особо хотел бы подчеркнуть особую роль помощника президента Ермака (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, его подпись стоит под протоколом - ИФ), у которого хватило политической воли, решимости взять ответственность на себя и принять взвешенное, взаимоприемлемое, взаимовыгодное решение без всякого политического давления со стороны кого бы то ни было. В таком удаленном режиме Евросоюз прочитал после подписания наших документов присоединился и поддержал это решение", - сказал российский вице-премьер.

"Вчерашний диалог подтверждает, что нам особо посредники, которые часто уводят в сторону (не нужны - ИФ). Вчера одновременно, было похоже, что - я не следил за временем - синхронно мы подписывали протокол об урегулировании отношений между нами, а там появились санкции (США в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые призваны снизить транзит российского газа через Украину - ИФ). Сложилось глубокое у меня убеждение, что это не оказало влияния никакого ни на украинскую, ни на европейскую, ни на нас", - сказал Козак в субботу в эфире программы "Вести" в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Комментируя договоренности о том, что Россия будет транзитировать через Украину в 2020 году 65 млрд кубометров газа, а в последующие 4 года по 40 млрд куб. м газа, Козак сказал: "Это, естественно, диверсификация. Мы должны возвращать те средства, которые вложены и в "Северный поток 2", и в "Турецкий поток". И Украина с пониманием отнеслась к этому, что мы не можем гарантировать содержание газотранспортной системы Украины".

"Мы готовы получать услугу, этот маршрут (украинский - ИФ) востребован, а на бОльшую часть требовать ради того, чтобы только содержать украинскую газотранспортную систему, это невозможно. Но тем не менее те возможности, которые есть у нас по экономически обоснованным тарифам, которые будут определяться на Украине, исходя из необходимости обеспечивать коммерческую выгоду оказания нам услуг "Нафтогазом Украины" мы посчитали, спрогнозировали, что такие объемы будем поставлять через этот маршрут, исходя из потребностей Восточной Европы", - сказал вице-премьер.

Протокол подписан от ЕС вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, от Украины - Ермаком, вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем, от России - Козаком и министром энергетики РФ Александром Новаком.

От компаний подписи под документом поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.