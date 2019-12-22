Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила нынешнего президента Ашрафа Гани победителем прошедших в сентябре выборов главы государства.

Председатель НИК Хава Нурстани в воскресенье подвела предварительные итоги выборов и заявила, что Гани получил поддержку большинства избирателей.

По ее словам, за Мухаммада Ашрафа Гани проголосовало 923 тыс. 868 избирателей, или 50,64% избирателей. Его главный соперник, действующий премьер Абдулла Энаятулла получил в свою поддержку 720 тыс. 099 голосов - (39,52%), председатель Исламской партии Афганистана Гулбеддин Хекматяр - 70 тыс. 243 голосов (3,85%), Рахматулла Набиль (бывший глава управления национальной безопасности - ИФ) 33 тыс. 921 или 1,86%.

Нурстани отметила, что всего после проверок были признаны действительными 1 млн 824 тыс. 401 бюллетеней.

Представитель премьера Бабур Фарахманд назвал эти результаты фальсификацией. "Избирательная команда "Стабильность и интеграция" никогда не примет фальсифицированный результат без учета законных требований других кандидатов", - заявил он в твиттере.

По его словам, руководство его команды вскоре проведет пресс-конференцию, где подробно расскажет о своей позиции.