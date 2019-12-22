Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Аварию на магистральном водопроводе ликвидируют в воскресенье в Крымском районе Краснодарского края, в зону отключения попали три муниципальных образования, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В зоне ограничения подачи воды находятся четыре населенных пункта трех муниципальных образований с населением порядка 160 тыс. человек, уточнил источник. По сообщениям официальных сайтов органов местной исполнительной власти, полностью без водоснабжения оказались жилые дома и социальные объекты городов Крымск и Новороссийск.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик. Всего без водоснабжения оказались 6,4 тыс. жилых домов и 48 социально значимых объектов.

Источник сообщает, что авария на водопроводе диаметром 1200 мм произошла в районе хутора Новотроицкий. Была организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия.

Администрация Крымского района сообщает, что на устранение аварии понадобится более суток. В связи с этим в понедельник будут закрыты все детские сады в городе, а школы будут работать по сокращенной программе. Повсеместно вводятся графики подвоза чистой питьевой воды населению.

В организации аварийного водоснабжения в Крымске и Новороссийске задействованы десятки автоцистерн. Дополнительно привлечена техника из соседней Анапы.