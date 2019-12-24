Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

"Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти судов признаны виновными в совершении административного нарушения (...) Арест, наложенный на суда 18 декабря, отменен", - говорится в сообщении.

Капитаны судов оштрафованы более чем на 6,4 миллиона рублей.