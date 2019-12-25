Экс-директор планетария полностью оправдан по делу о сдаче в аренду оборудования

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирске Октябрьский суд вынес оправдательный приговор бывшему директору "Детско-юношеского центра "Планетарий"" Сергею Масликову, которого судили за сдачу в аренду аппаратуру муниципального учреждения.

С его имущества сняли арест. Суд признал за ним право на реабилитацию.

Дело в его отношении расследовали с февраля 2018 года. Сначала его арестовали. 31 марта его перевели под домашний арест, в августе - под подписку о невыезде.

Первоначально директора обвинили во взяточничестве (десять эпизодов) и легализации преступных доходов. Затем обвинение переквалифицировали на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и отмывание денег (п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК). Прокурор требовал приговорить его к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, Масликов с 2014 по 2017 годбез разрешения муниципалитета сдавал в аренду мобильный планетарий, видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, и получил за это в общей сложности около 700 000 рублей. На аппаратуре, которая сдавалась в аренду, снимали и озвучивали фильмы, в том числе полнокупольные.

Полученные с аренды средства Масликов снимал со счета подконтрольной ему организации и тратил на себя, считало обвинение. Подсудимый говорил, что все тратилось на нужды планетария.

Масликов - кандидат физико-математических наук, организатор образовательных мероприятий для детей, популяризатор науки. Он регулярно публикуется в отечественных и зарубежных научных изданиях, автор книг по астрономии. После задержания за него не раз заступались образовательные и научные организации, а также отдельные ученые.