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Ассоциация туроператоров предсказала рост турпотока в РФ на 30% из-за электронных виз

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Введение на всей территории России электронных виз с 2021 года - это революционный шаг в развитии туризма, турпоток в РФ вырастет как минимум на 30%, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"С 2021 года вводятся электронные визы на всей территории России. Переоценить этот шаг невозможно. По очень пессимистичным оценкам рост турпотока в РФ может составить больше 30%. В предварительном списке 53 страны, среди них много азиатских, европейских - именно из этих стран вырастет поток", - сообщила она журналистам в среду.

Ломидзе подчеркнула, что 2020 год должен стать годом активного, агрессивного информирования мирового сообщества о том, что в России вводятся электронные визы с 2021 года.

"Надо учесть прошлые ошибки. После введения электронных виз в Петербурге, например, иностранцы жаловались на большое количество отказов - около 30%. При этом турпоток в город за месяц вырос на 26 тысяч - и это при отсутствии информационной кампании. Электронные визы для нашего туррынка - это революционная история", - сказала Ломизде.

АТОР

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