Что произошло за день: среда, 25 декабря

ЧП с вертолетами, перемены к лучшему в жизнях россиян и стрельба по безбилетникам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два за один день вертолета Ми-8 совершили жесткую посадку. Сначала в Красноярском крае опрокинулся вертолет, заказчиком услуг которого была "Славнефть". На борту было 23 человека, в том числе три члена экипажа. Пострадали 15 человек. Позднее в Ненецком автономном округе близ буровой Северная Хаяха аварийно сел другой вертолет Ми-8, на борту которого также было 23 человека. Никто не пострадал.

- Владимир Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему. К таким выводам президент, по его словам, пришел, изучив данные опросов общественного мнения различными структурами, в том числе и Федеральной службой охраны.

- Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты. В ведомстве заявили, что Scryptmail.com и Mailbox.org не предоставили данные для внесения в реестр операторов распространения информации.

- Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы. В план не были включены РЖД или "Аэрофлот", но вошли ВТБ и "Совкомфлот".

- Президент Турции сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии. Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара поддерживает Правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

- В Петербурге мужчина выстрелил в "зайца" на остановке. Неизвестный, которого теперь ищет полиция, поругался в автобусе с пассажиром, не оплатившим проезд, а затем на остановке выстрелил в него из травматического пистолета.