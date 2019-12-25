Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

"И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", - сказал Путин в среду на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, "об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны".

В числе других сфер, где пока не удалось достичь запланированного, Путин назвал показатель снижения смертности в России. "Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось", - подчеркнул Путин.

Он сообщил, что за первые 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тыс. человек, а ожидали 575. То же самое, сказал Путин, по смертности от новообразований: по факту 203,2 случая на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5.

Еще одним направлением, где необходимо нарастить усилия, президент России назвал поддержку российского экспорта. "План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд. Конечно, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка, другие объективные показатели, (. . .) но все же это означает, что меры по стимулированию экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными", - заявил глава государства.

Кроме того, Путин выступил против того, чтобы подвергать ревизии цели национального развития. Никакой корректировки в показателях национальных проектов не будет, подчеркнул он.

"Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить - мы не будем этого делать. Потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения этих целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать - и все это вниз поедет", - сказал российский лидер.

"Любые попытки подогнать показатели (по национальным проектам - ИФ), чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо", - отметил Путин. Он подчеркнул, что важнейший итог национальных проектов - это качественные изменения работы органов власти, новые, современные подходы на всех уровнях управления.