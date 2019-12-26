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Путин пожаловался Тимченко на недосып

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в перерыве между периодами матча Ночной лиги рассказал, что последнюю неделю мало спал. Сюжет показали в эфире телеканала "Россия 24".

Участвовавший в матче бизнесмен Геннадий Тимченко сказал президенту, что "надо все-таки уделять время тренировкам".

"Не высыпался последнюю неделю. Мало спал. Четыре-пять часов", - ответил Путин.

Матч Ночной хоккейной лиги прошел в ночь на 25 декабря на катке на Красной площади. Команда, за которую играл Путин, выиграла со счетом 8:5 в пользу, президент забил больше половины шайб.

Глава государства выступил под 11-м номером. В его команде были глава Минобороны Сергей Шойгу и хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Против них играли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Владимир Путин Геннадий Тимченко Москва Сергей Шойгу Красная площадь Павел Буре

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