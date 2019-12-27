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Песков рекомендовал оставить слухи о теракте в Магнитогорске

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Версия о том, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был результатом теракта, не более чем слухи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге ему привели мнение некоторых жителей Магнитогорска и попросили прокомментировать.

"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", - сказал Песков.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек. После взрыва в городе задержали иностранца, но в МВД заявили, что это не было связано с обрушением.

ВЦИОМ в январе привел данные соцопроса, согласно которым 44% россиян объяснили трагедию в Магнитогорске халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, а 11% - терактом.

Вопрос расселения жителей пострадавшего при взрыве дома власти обещали решить до конца 2019 года. На переселение было выделено 900 млн рублей. Госэкспертиза признала устоявшие части дома безопасными для проживания.

Магнитогорск Дмитрий Песков

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