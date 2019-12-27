Песков рекомендовал оставить слухи о теракте в Магнитогорске

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Версия о том, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был результатом теракта, не более чем слухи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге ему привели мнение некоторых жителей Магнитогорска и попросили прокомментировать.

"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", - сказал Песков.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек. После взрыва в городе задержали иностранца, но в МВД заявили, что это не было связано с обрушением.

ВЦИОМ в январе привел данные соцопроса, согласно которым 44% россиян объяснили трагедию в Магнитогорске халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, а 11% - терактом.

Вопрос расселения жителей пострадавшего при взрыве дома власти обещали решить до конца 2019 года. На переселение было выделено 900 млн рублей. Госэкспертиза признала устоявшие части дома безопасными для проживания.