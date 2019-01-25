В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Задержанный в Челябинской области гражданин Киргизии не имеет отношения к взрыву газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"16 января 2019 года в городе Магнитогорске Челябинской области по информации Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, находящийся в международном розыске по инициативе Киргизской Республики за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года. До принятия решения об экстрадиции в Киргизскую Республику задержанный содержится под стражей", - сказали в пресс-центре.

"Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности", - добавили там.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек, почти всех опознали родственники.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов. У малыша были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Сейчас его состояние значительно улучшилось, он проходит лечение в Москве.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).