Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 11% респондентов считают, что взрыв произошел в результате теракта, 12% затруднились ответить. Иные объяснения трагедии нашлись у 3% опрошенных.

Говоря о том, кто в большей степени виноват в трагедии, каждый пятый (20%) россиянин указал на жильцов дома и самих пострадавших, 9% - на владельца квартиры, в которой произошел взрыв. О вине газовых служб заявили 19% опрошенных, по 9% - об ответственности коммунальных служб и местных властей. Причастность управляющей компании к взрыву усмотрели 8% респондентов. Контролирующие органы, занимающиеся проверкой оборудования, несут ответственность за происшествие в глазах 6% опрошенных. Еще по столько же (6%) участников опроса обвинили людей, злоупотребляющих алкоголем, а также в целом сослались на человеческий фактор.

Рассуждая о виновных во взрыве в Магнитогорске, респонденты могли давать не более трех вариантов ответа.

Действия властей по ликвидации последствий взрыва 76% опрошенных назвали адекватными, противоположной точки зрения придерживаются 9% респондентов.

По словам 61% опрошенных, они в той или иной мере опасаются стать жертвами подобного взрыва или потерять близких. Не задумывались над таким сценарием 23% россиян, 14% уверены, что они не могут оказаться в такой ситуации.

"Взрыв газа в Магнитогорске, повлекший за собой человеческие жертвы, стал одним из самых резонансных событий рубежа Нового года. Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба центра.

Инициативный опрос был проведен 10 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек, почти всех опознали родственники.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).