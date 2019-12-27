Что произошло за день: пятница, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Казахстане уточнили данные о жертвах крушения самолета под Алма-Атой. В МВД страны сообщили, что погибли 12 человек, 47 госпитализированы. Среди погибших капитан воздушного судна. Как следует из обнародованной записи переговоров диспетчеров с экипажем лайнера Bek Air, подготовка к полету проходила в штатном режиме. Возбуждено уголовное дело.

- На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами". Ранее Минобороны сообщало о подготовке к развертыванию полка под Оренбургом.

- "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем. Переговоры сторон об условиях сотрудничества с 1 января 2020 года продолжаются.

- Гидрометцентр обнародовал первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве. В ночь на среду, 1 января, будет облачно, временами снег, температура в диапазоне от -4...+1.

- Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм. Когда охранник пытался отнять у постороннего мужчины нож, тот ранил себя. Пострадавшего передали врачам, полиция выясняет его мотивы.

- Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом. ВСУ сообщает, что российские авиалинии ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы. Киев надеется, что случай с казахстанской компанией станет прецедентом.

- Канадский телеканал вырезал камео Дональда Трампа из "Один дома 2". Американский президент пошутил, что это было сделано при участии канадского премьера, которому не нравится политика Вашингтона в отношении его страны.