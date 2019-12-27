Трамп объяснил, почему в Канаде вырезали его камео из "Один дома 2"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Канадская телерадиовещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corporation, СBС) показала классическую рождественскую комедию "Один дома 2", вырезав эпизод с появлением нынешнего президента США Дональда Трампа.

На новости об этом отреагировал сам американский лидер. В своем твиттере он написал: "Фильм уже не будет прежним (шутка!)".

А также предположил, что к "цензуре" может быть причастен канадский премьер Джастин Трюдо.

"Видимо, Джастину Т. не очень нравится, что я заставляю его платить за членство НАТО и по торговой сделке!" - написал он в твиттере.

I guess Justin T doesn"t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Во второй части фильма о Кевине Маккаллистере, которого играет Маколей Калкин, мальчик оказывается один в Нью-Йорке и попадает в отель "Плаза". Там он встречает миллиардера Дональда Трампа, но не узнает его, и спрашивает, как пройти в лобби гостиницы.