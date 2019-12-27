Минтранс предложил вместо армии направлять выпускников летных училищ в авиакомпании

Эту работу предлагается засчитывать за прохождение альтернативной гражданской службы

Подготовка пилотов в Краснодарском высшем военном авиационном училище Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс предложил отправлять выпускников летных училищ вместо армии на работу в авиакомпании и засчитывать это как альтернативную гражданскую службу. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в отрасли.

В летных училищах закрыли военные кафедры. Теперь их выпускники обязаны служить в армии.

По словам собеседника агентства, за год службы пилоты теряют квалификацию и навыки пилотирования и им труднее устраиваться потом на работу. Также для допуска к полетам им приходится повторно проходить медицинское обследование. Часть выпускников после армии вообще не возвращаются в гражданскую авиацию, добавил источник.

"Минтранс считает, что прохождение пилотами-выпускниками альтернативной службы в российских авиакомпаниях, во-первых, позволит сохранить им летные навыки, во-вторых, повысит эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются на их обучение", - говорит источник.

Для этого можно внести поправки в закон об альтернативной службе, включив авиакомпании в список организаций, где ее можно приходить.

В Минтруда и Минобороны идею Минтранса не поддержали, сказал собеседник агентства. В этих ведомствах считают, что прохождение альтернативной службы имеет социально значимый характер и не может быть направлено на решение кадровых проблем и коммерческую эффективность компаний.

"Минтранс действительно выдвигал такую инициативу. Она не была поддержана Минобороны и Минтруда. Вопрос находится на рассмотрении в правительстве", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса. Комментариями Минтруда и Минобороны агентство не располагает.

Проблемой дефицита пилотов в гражданской авиации правительство занимается с 2013 года. Тогда был разработан законопроект о праве авиакомпаний нанимать пилотов-иностранцев. Он был принят в 2014 году.

В 2017 году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат, в связи с чем в отрасли появился их дефицит. После этого несколько российских перевозчиков, в том числе из группы "Аэрофлот", объявили о введении программ стимулирования летного состава.

В мае 2019 года Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев в качестве командиров воздушного судна (КВС) гражданской авиации с двухсот до ста человек в год. В ведомстве заявили, что даже после сокращения квота будет выше потребностей перевозчиков. По данным министерства на май, в России работало около 30 иностранцев-КВС.