Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ планирует снизить квоту на трудоустройство иностранцев в качестве командиров воздушного судна (КВС) гражданской авиации с двухсот до ста человек в год. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило на портале regulation.gov.ru.

Российские авиакомпании получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года. Если компании не выбирают квоту в течение года, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем. Такая мера вводилась для борьбы с дефицитом командиров в РФ.

Но, как указывается в материалах к проекту, установленная ранее квота в данный момент "превышает потребность эксплуатантов": в действительности должности КВС замещают "около 30 иностранных граждан".

Проект готовился по поручению зампреда правительства Татьяны Голиковой, отмечается в материалах.

Об очередном сборе заявок на прием иностранных КВС Росавиация объявляла в августе 2018 года. Из 377 доступных на тот момент квот в течение месяца были выбраны 240, в частности, авиакомпании группы "Аэрофлот" забрали квоты на 150 иностранных командиров, "ЮТэйр" - 35, грузовая AirBrigeCargo - 30. Сколько иностранцев было фактически трудоустроено, авиакомпании не сообщали.

В 2017 году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат, в связи с чем в отрасли появился их дефицит. После этого несколько российских перевозчиков, в том числе из группы "Аэрофлот", объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные".