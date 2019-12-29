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МЧС сообщило о резком подъеме воды на Куйбышевском водохранилище в Татарстане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Резкий подъем уровня воды происходит на Куйбышевском водохранилище в районе устья Камы в воскресенье, на льду образовались многочисленные промоины и трещины, выход на лед крайне опасен, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Татарстану.

Утром в воскресенье на Каме у села Атабаево провалился под лед снегоход, тогда же на Волге у поселка Камское Устье провалился в трещину и затонул другой снегоход. Ехавшие на снегоходах рыбаки спасены, отмечается в сообщении.

После полудня в МЧС поступило сообщение о том, что на Каме около Атабаева треснул лед и образовалась промоина, в результате 40 рыбаков отрезаны от берега. Позднее спасатели доставили всех рыбаков на берег при помощи судна на воздушной подушке.

МЧС предупреждает, что в условиях подъема уровня воды выход или выезд на мототехнике на лед крайне опасен, можно не заметить трещину и провалиться.

Подъем воды не угрожает населенным пунктам, уточнил агентству "Интерфакс" сотрудник ведомства.

Куйбышевское водохранилище - крупнейшее в России, наибольшей ширины оно достигает в устье Камы.

МЧС России Татарстан Кама

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