Прощание с Галиной Волчек началось в "Современнике"
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотни людей в воскресенье утром идут с цветами к "Современнику", чтобы проститься с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Очередь выстроилась у здания на Чистопрудном бульваре.
Проводить Волчек в последний путь пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди них актёры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова.
В фойе театра пришедших встречает портрет Волчек, у которого букеты белых и алых роз.
Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием.
Жизненный путь Галины Волчек
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.
В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачева, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актёров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник".
Как актриса Волчек играла в ставших легендарными спектаклях: "Вечно живые" (1956) и "В поисках радости" (1957) по пьесам Виктора Розова, "Пять вечеров" (1958) и "Старшая сестра" (1962) Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца (1960), "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдврда Олби (1984).
Волчек с 1972 года - главный режиссёр театра "Современник", с 1989 года - его художественный руководитель. Режиссер более 30 спектаклей. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии и Польши.
Волчек поставила в 1966 году "Обыкновенная историю" по Ивану Гончарову (за нее удостоилась Государственной премии СССР), в 1968 - "На дне" Максима Горького, в 1976 и 1997 - "Вишнёвый сад", в 1982, 2001 и 2008 - "Три сестры" Антона Чехова, в 1999 - "Три товарища" по Эриху Мария Ремарку, в 2009 - "Мурлин Мурло" Николая Коляды, в 2013 - "Игра в джин" Дональда Кобурна, в 2018 - "Двое на качелях" Уильяма Гибсона (спектакль с которого она начинала свою биографию в "Современнике").
Волчек снималась и в кино: "Строится мост" (1965), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970) "Осенний марафон" (1977), "Таинственная страсть" (2015).
Она была удостоена званий Герой труда РФ (2017), Народная артистка СССР (1989), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Первый муж - Евгений Евстигнеев (1955-1964), в браке с которым родился сын Денис (1961), сегодня - известный кинорежиссер и продюсер.