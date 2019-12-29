Прощание с Галиной Волчек началось в "Современнике"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотни людей в воскресенье утром идут с цветами к "Современнику", чтобы проститься с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Очередь выстроилась у здания на Чистопрудном бульваре.

Проводить Волчек в последний путь пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди них актёры Сергей Гармаш, Михаил Ефремов и его сын Никита, сын и внук основателя "Современника" Олега Ефремова.

В фойе театра пришедших встречает портрет Волчек, у которого букеты белых и алых роз.

Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. Она с 23 декабря находилась в Боткинской больнице, куда попала с легочным заболеванием.