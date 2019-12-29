Руководство "Газпрома" и Украины собралось в Вене для окончательного согласования документов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Все уполномоченные руководители "Газпрома" и украинской стороны находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов, сообщил журналистам представитель российской энергетической компании.

Сегодня в Вене проходит четвертый день переговоров.

В пятницу "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Кроме этого подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между "Нафтогазом" и ОГТСУ.