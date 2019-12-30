Пациенты и персонал областной больницы в Приамурье вернулись в отделения после проверки помещений

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Амурская областная клиническая больница (АОКБ) в Благовещенске вернулась к обычному режиму работы после проверки помещений на наличие возможных взрывных устройств.

"Проверка информации о минировании в АОКБ завершена. Анонимное сообщение признано ложным. Больница работает в штатном режиме", - сообщает региональный Минздрав.

Кроме того, оперативники по аналогичному сообщению проверили и здание городской поликлиники №1. Оттуда было временно эвакуировано около 250 человек - пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ занял немногим более часа. Информация о минировании так же не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в областной больнице возникла необходимость в эвакуации 752 пациентов. На момент проверки больные были размещены в теплых автобусах.