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В Кремле не исключили, что Путин может поздравить Зеленского с Новым годом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обнародованный Кремлем список лидеров, которых Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом, может пополниться, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, когда в список адресатов, которых российский президент поздравляет с Новым годом, вернутся лидеры Украины и Грузии, Песков сказал: "Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будут добавлена информация. Мы вас проинформируем".

На уточняющий вопрос, может ли Путин отдельно поздравить украинского коллегу Владимира Зеленского, Песков отметил: "Возможно, будут добавления".

Ранее стало известно, что Путин, в том числе, поздравил президентов США и Венесуэлы, Азербайджана и Франции, Армении и Белоруссии, Турции и Сирии, Абхазии и Южной Осетии, премьеров премьера Венгрии и Японии, канцлера Германии, лидеров Индии и Кубы, премьера и королеву Великобритании, главу Китая и папу римского, а также ряд других лидеров.

Кроме того, он направил поздравления некоторым бывшим главам государств, включая Нурсултана Назарбаева, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Николя Саркози, Герхарда Шрёдера и других.

Владимир Путин

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