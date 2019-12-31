Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в своем поздравлении с наступающим Новым годом, опубликованном на сайте СК РФ, сообщил о том, что за год следователи СК отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

"Сердечно поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! (...) Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм. (...) В минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел", - отметил глава СКР.

Он также подчеркнул, что в минувшем году "достигнуты значительные успехи в расследовании преступлений террористического характера", в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики.

"Совместно с оперативными службами ФСБ России и МВД России успешно пресекаются попытки финансирования терроризма, а каналы их внешней поддержки оперативно перекрываются. Возбуждаются уголовные преследования в отношении представителей украинских силовых структур по фактам совершения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества", - подчеркнул Бастрыкин.