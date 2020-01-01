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В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр
В Магасе произошло нападение на пост ДПС на въезде в город
Фото: Марем Местоева/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Магасе прошли обыски в центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС 31 декабря, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, предварительно считается, что в центре работал один из подозреваемых, Ахмед Имагожев, а директором центра является отец второго - 18-летнего Микаила Мизиева.

Уже установлено, кому принадлежала Lada Granta, на которой двое подозреваемых совершили нападение.

"На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Установлено, что владельцем транспортного средства является 48-летний Изнаур Мизиев, родившийся в Чечне, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа ", - сказал собеседник агентства

Он предположил, что владелец автомобиля может быть близким родственником Микаила Мизиева.

Один из пострадавших в результате нападения - сотрудник наркополиции.

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