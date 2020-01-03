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Семь человек пострадали в автоаварии на Камчатке

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - На Камчатке семь человек, в том числе трое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Елизовском отделении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

"Авария произошла в четверг на трассе Морпорт-Аэропорт в Елизовском районе. 63-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 30-летнего мужчины", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в ДТП травмы получили оба водителя, 40-летняя и 55-летний пассажиры обеих машин, а также 8-летний мальчик, 7-ми и 12-летняя девочки, находившиеся в салонах автомобилей.

По факту автоаварии полиция проводит проверку.

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