Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в иркутском Братске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Братске Иркутской области, погибли три человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, находившиеся в отечественном седане", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг около 16:00 местного времени (11:00 мск) на 212 км трассы. В районе места ДТП велись дорожные работы, предупреждающие знаки были установлены.