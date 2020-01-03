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Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в иркутском Братске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Братске Иркутской области, погибли три человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, находившиеся в отечественном седане", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг около 16:00 местного времени (11:00 мск) на 212 км трассы. В районе места ДТП велись дорожные работы, предупреждающие знаки были установлены.

ДТП Братск

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