Барк "Седов" покинул испанский порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где экипаж встретил Новый год

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский парусник "Седов" продолжил кругосветное плавание, покинув испанский порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария вечером в воскресенье, сообщил медиацентр похода.

"Экипаж "Седова" прибыл на Канарские острова 31 декабря и встретил на испанской земле Новый год. Планировалось, что барк вновь выйдет в поход 4 января. Но власти порта попросили экипаж задержаться на один день, чтобы жители и гости города смогли побывать на паруснике во время "открытого борта". Испанская сторона бесплатно предоставили портовые услуги российскому судну", - рассказали в медиацентре.

За время стоянки на судне пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты получили возможность ознакомиться с достопримечательностями города. На борту "Седова" прошла официальная встреча властей города и дипломатического корпуса России.

Выйдя в Атлантический океан "Седов" продолжил кругосветное плавание и взял курс в порт Монтевидео (Уругвай), заход в который предусмотрен планом экспедиции 6 февраля.

Как сообщал ранее медиацентр, на Канарских островах уже побывал барк "Крузенштерн", который в настоящее время продолжает трансатлантическое плавание к берегам Южной Америки.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.