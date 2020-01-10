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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Барк "Седов" установил новый рекорд суточного плавания под парусами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский барк "Седов" в ходе кругосветного плавания побил собственный рекорд, пройдя за сутки под парусами более 232 морских миль, сообщил медиацентр похода.

"В настоящее время барк идет в Монтевидео. На мачтах установлены 20 парусов, которые ловят попутный ветер и разгоняют барк до скорости 11 узлов. В результате экипажем взята новая высота: под полным благоприятным ветром судовые приборы зафиксировали 232,7 морские мили, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов", - говорится в сообщении.

Так парусник прошел мимо островов Зеленого мыса Кабо-Верде.

Плавание парусников Росрыболовства "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.

Седов

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