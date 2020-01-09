На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.

Оленевод в декабре выехал в село Рыркайпий, началась метель, он сбился с пути. Его искали наземные поисковые группы и с вертолета. Нашли его в 200 километрах от места назначения.

Все эти дни пропавший находился в избушке в 30-градусные морозы, отапливал помещение подручными материалами, рассказал чиновник. Он жив, но истощен. Его везут домой, к жене и детям.