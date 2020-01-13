В России стали реже регистрировать и чаще ликвидировать компании

В госреестре стало на 15,3% меньше коммерческих компаний

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2019 году в России внесли в госреестр 283 900 новых коммерческих компаний, что на 11,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Федеральной налоговой службы. Количество ликвидированных организаций выросло с 2018 года на 0,7%, до 74 400.

Число компаний, закрывшихся в порядке банкротства, снизилось на 11,2%, до 8700.

По решению ФНС были исключены из реестра и прекратили работу 554 200 компании против 549 600 годом ранее. Налоговые органы постоянно занимаются исключением из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Всего прекратили свою деятельность в 2019 году 635 700 компаний, что на 0,4% больше, чем в 2018 году (633 100).

ФНС напомнила, что с 2016 года тщательно проверяет достоверность сведений, которые попадают в ЕГРЮЛ, уделяя особое внимание реорганизуемым компаниям, к которым у налоговикам были претензии.

В 2019 году количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 27,1%, до 6900 с 9400. Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации - 2800 против 3300 годом ранее.

Общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в 2019 году уменьшилось на 15,3% - до 3,098 млн с 3,459 млн. Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, снизилось за этот период на 16,6% - до 3,715 млн с 4,085 млн.

Количество ИП, прекративших деятельность в прошлом году, составило 731 700, что на 5,3% больше, чем за 2018 год (695 000). На 1 января 2020 года в госреестре было 3 904 600 ИП, что на 1,8% больше, чем годом ранее.