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Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Задержавших его полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Июнь 2019 года.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы. По его словам, ему об этом сообщил следователь Цедов.

20 января журналиста вызвали на допрос.

Днем ранее СК уведомил Голунова официально, что в отношении задерживавших его полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. На 13 января защита журналиста и он сам не имели информации о том, что его признали потерпевшим.

Осенью журналист жаловался, что расследование дела о его задержании и подбрасывании ему наркотиков замерло, в деле не появилось фигурантов, а его перестали вызывать к следователям.

Об увольнении пятерых полицейских и возбуждении на них уголовного дела на большой пресс-конференции в декабре неожиданно сообщил президент Владимир Путин. Засекреченность материалов дела он связал с тем, что в них могут быть подробности организации оперативно-розыскной деятельности, эта информация считается закрытой.

После пресс-конференции адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело на полицейских возбудили за день до конференции президента.

Голунова задержали 6 июня. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. В пресс-службе ГУ МВД Москвы заявили, что наркотики нашли у него при себе и у него дома. 8 июня он был помещен под домашний арест. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в его отношении дело закрыто за непричастностью к преступлению, а расследование дела о наркотиках продолжается. В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. СМИ также сообщали об увольнении четырех полицейских, имевших отношение к задержанию журналиста.

28 ноября Голунов получил ответ от Следственного комитета об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление. Поэтому в СК не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней процессуальной проверки. После этого Голунов пожаловался на следствие в ФСБ.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Владимир Путин МВД СКР

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