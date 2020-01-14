Поиск

Суд закрыл фонд помощи детям за перечисление 45 млн рублей храму

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Автозаводский суд Нижнего Новгорода лишил регистрации благотворительный фонд "Улыбка ребенка" за перечисление больше 45,5 млн рублей пожертвований на восстановление храма. По мнению суда, организация потратила деньги на неуставные цели, сообщили в пресс-службе суда.

Так, в период проверки фонд заключал ряд договоров добровольных пожертвований на сумму более 45,5 млн рублей "на ремонт храма, оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы". Суд установил, что деньги передавались для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь архангела Михаила.

По уставу фонда, его целевой деятельностью является социальная реабилитация и адаптация детей с инвалидностью, сирот и детей из бедных семей и помощь семьям. Проверки областного Минюста показали, что фонд заключил несколько договоров о добровольном пожертвовании средств на "на ремонт храма, оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы". В суде отметили, что в уставе фонда не прописан сбор средств на восстановление каких-либо объектов.

Решение о ликвидации фонда и его исключении из Единого госреестра юридических лиц суд принял по иску нижегородского Минюста. Фонд обжаловал его в областном суде, оно еще не вступило в силу.

Получить комментарий благотворителей "Интерфаксу" не удалось. Судя по информации на сайте "Улыбки ребенка", фонд продолжал работать и после решения суда. Директор фонда Александр Ильин через сайт сообщил, что готовятся документы на открытие московского представительства и "смена реквизитов никак не повлияет на продолжение дела".

Фонд был основан в ноябре 2010 года.

Нижний Новгород Нижегородская область Улыбка ребенка Александр Ильин РПЦ Автозаводский суд

Новости

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерна за пределы ЕАЭС

В Тольятти совершена серия нападений на автобусы

Миллиарды полковника Захарченко

Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным

Три человека отравились водой в Кизляре из-за самовольно проложенной канализации

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

В РФ вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

В РФ вернулся тринадцатый участник "лондонского списка"

В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул

В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул

Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');