Что произошло за день: среда, 15 января

Послание президента Федеральному собранию, последовавшая за ним отставка правительства и новая должность для Медведева

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ предложил изменения в Конституцию. В ходе послания Федеральному собранию он предложил, в частности, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров. Речь также идет о закреплении в основном законе новых требований к кандидатам в президенты, федеральным чиновникам и министрам. Весь пакет поправок Путин считает необходимым вынести на "всенародное голосование". Источник сообщил, что закон о поправках в Конституцию может быть принят до лета.

- Правительство РФ ушло в отставку. Как пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, решение принято в соответствии со 117 статьей Конституции на фоне предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменений в основной закон. Старый состав будет исполнять обязанности до назначения нового.

- Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьера. Госдума рассмотрит кандидатуру 16 января. Президент также решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву.

- Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным семьям с детьми. Они будут получать 5 500 рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно с возможностью повышения выплаты до суммы полного МРОТ при необходимости. Кроме того, программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, причем выплаты будут получать уже при рождении первенца. Также Путин поручил обеспечить бесплатным питанием всех учеников 1-4 классов, вне зависимости от достатка родителей. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что озвученные предложения снизят бедность на 10% в 2020 году. Первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов отметил, что на пакет мер понадобится 400-450 млрд рублей только в текущем году, вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что необходимые средства есть.

- Осужден первый фигурант дела о побоях в ярославской колонии. Заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы. Всего в деле 14 фигурантов.

- Австралии потребуется сто лет для восстановления после природных пожаров. По данным НАСА, к 8 января шлейф от дыма наполовину обогнул земной шар.