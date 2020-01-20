У российской полиции появилось новое ведомственное интернет-СМИ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о запуске нового сетевого ресурса ведомства "МВД МЕДИА".

Глава МВД сообщил об этом на торжественном приеме представителей СМИ в понедельник. "Он ("МВД МЕДИА" - ИФ) признан стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики", - сказал Колокольцев.

По его словам, портал будет первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным, прежде всего, на мультимедийный контент. "Каждый публикуемый на нем материал будет сопровождаться фотоиллюстрациями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием", - отметил Колокольцев.

Кроме того, в специальном разделе ресурса будут размещены сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России, подчеркнул он. Помимо этого, на портале можно будет слушать радиостанцию "Милицейская волна", добавил Колокольцев.