В Красноярске упавшему в детском саду ребенку удалили селезенку

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Врачи 20-й больницы в Красноярске крае удалили селезенку четырехлетней девочке, получившей травму внутренних органов после падения в детском саду, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения.

"У ребенка в результате тяжелой травмы были зафиксированы множественные разрывы селезенки, в результате этот орган ей пришлось удалить", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону сообщили, что, по предварительным данным, травму четырехлетняя девочка получила в красноярском детском саду №38.

"После прогулки, находясь в раздевалке детского сада, упала и ударилась животом об угол скамейки. Возможно, в результате падения девочка получила травму внутренних органов, вечером она была госпитализирована в детскую больницу, где ее прооперировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в стационаре, его жизнь и здоровье вне опасности.

Следователи опрашивают родителей ребенка, работников дошкольного учреждения.