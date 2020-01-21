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Более 180 тонн ядовитой "незамерзайки" изъяли полицейские в Подмосковье

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нелегальный цех по производству ядовитой незамерзающей жидкости выявлен в Московской области, полицейские изъяли там более 180 тонн "незамерзайки", сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в состав стеклоочистителя, который конфисковали сотрудники МВД, входил метиловый спирт. Волк также рассказала, что незаконное производство располагалось на территории промышленной зоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района.

"При обследовании цеха полицейские обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тысяч канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки", - пояснила представитель МВД. Установлено, что товар продавали возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД по Подмосковью возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Как сообщила официальный представитель ведомства, в момент проверки в цеху находились 50 граждан государств ближнего зарубежья, которые проживали и работали в России нелегально. В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола по статьям 18.8, 18.10 и 18.15 КоАП РФ. "На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России", - подчеркнула Волк.

"Деятельность цеха прекращена", - сообщила представитель МВД. Она добавила, что полицейские устанавливают людей, причастных к организации незаконного производства.

МВД Ирина Волк Московская область Глинково Сергиево-Посадский район

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