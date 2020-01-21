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В РПЦ отвергли упреки в стремлении захватить лидерство в православном мире

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Московском патриархате выразили несогласие с обвинениями в том, будто он отрицает первенство Константинопольской церкви и пытается занять ее место в православном мире.

"Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время звучали обвинения в том, что Русская церковь будто бы отрицает за Константинопольским патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений", - заявил "Интерфаксу" во вторник глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его словам, о том, как Русская церковь понимает первенство во Вселенской Церкви и за кем она его признает, можно узнать из документа, принятого Синодом в декабре 2013 года, который так и называется - "Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви".

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

"Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной церкви принадлежит Константинопольскому патриарху, - отметил иерарх. - К слову говоря, Русская церковь является одной из немногих поместных Церквей, а может быть, и единственной, которая признаёт первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус".

Напомнив, что первенство Константинополя Русской церковью никогда не оспаривалось, митрополит в то же время заметил, что вопрос заключается в том, как понимать это. "Каноническая традиция и православная экклезиология (раздел христианского богословия об устройстве и природе церкви - ИФ) усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года - Константинопольской церкви первенство чести. Первый в диптихе предстоятель понимается как "первый среди равных". Однако за последние 100 лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства", - сказал митрополит Иларион.

По его мнению, наиболее ярко это учение представлено в статье митрополита Элпидофора (Ламбриниадиса) под названием "Первый без равных", которая была опубликована на официальном сайте Константинопольского патриархата. В ней утверждается, что Константинопольский патриарх обладает исключительными властными полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных предстоятелей.

"Разумеется, такое понимание "первенства" константинопольской кафедры Русская церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению на Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской церковью", - резюмировал представитель РПЦ.

РПЦ Митрополит Иларион

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