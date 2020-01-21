СК возбудил дело против владельца астраханской турбазы после нападения собаки на ребенка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Владелец астраханской туристической базы стал фигурантом уголовного дела о нападении собаки на пятилетнюю девочку из Московской области. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сказал Хегай.

Он уточнил, что 17 августа жители Московской области с пятилетней внучкой приехали на рыболовную базу в село Замьяны Енотаевского района Астраханской области.

Вечером 28 августа на девочку напала собака.

"Собака жила на базе. Она фактически порвала ребенку лицо, были множественные раны. Девочка была доставлена в больницу, ей провели несколько операций. Малышка до сих пор лечится", - уточнил собеседник агентства.