Члены саратовской банды получили от 16 лет колонии до пожизненного срока

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор троим членам банды, признанным виновными в серии убийств, разбоях, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, сообщается на сайте СКР во вторник.

"Приговором суда Алексею Клусову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года, Михаилу Силенко - в виде 19 лет (...) колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, Юлии Быстровой - в виде 16 лет (...) колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года",- говорится в сообщении.

Взорвавшийся ноутбук

Как сообщалось, в 2014-2018 гг. на территории Саратовской области действовала банда, созданная 54-летним жителем областного центра Романом Силенко (он скончался в СИЗО). В банду также входил его сын Михаил, Алексей Клусов и Юлия Быстрова.

21 марта 2018 года сотрудники полиции и Росгвардии проводили оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией по делу.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в условленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района Саратовской области.

Однако в назначенное время лица, с которыми была запланирована встреча, не явились. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, а когда подошли к нему, он взорвался. В результате пострадали сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, оба были госпитализированы.

По подозрению в покушении на жизнь полицейских были задержаны, а позже заключены под стражу все фигуранты дела. В ходе расследования появились новые эпизоды, в том числе - несколько убийств.

Выяснилось, что трое арестованных с конца 1990-х годов работали в частном охранном агентстве города, а четвертый, Клусов, воевал в "горячих точках", позже служил в УФСИН.

При этом из всех обвиняемых лишь Клусов полностью признал свою вину.

В зависимости от роли каждого они обвинялись в бандитизме (статья 209 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств (статья 222 УК РФ, статья 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывных устройств (статья 223.1 УК РФ), а также в убийстве (статья 105 УК РФ), покушении на убийство (статьи 30, 105 УК РФ), покушении на мошенничество (статьи 30, 159 УК РФ), разбое (162 УК РФ), заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ).

25 декабря 2019 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении всех троих участников банды.