КС России заявил о праве адвоката оспаривать недееспособность клиента без доверенности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Адвокаты вправе оспаривать признание гражданина недееспособным без получения от него доверенности, следует из постановления Конституционного суда РФ.

Постановление по делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессуального кодекса РФ опубликовано на сайте суда во вторник. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба жительницы Москвы, которая в июле 2018 года по заявлению психиатрической больницы была признана судом недееспособной. Дело рассматривалось в помещении больницы. Как отмечается, пациентка не могла пояснить суду обстоятельства дела. При этом судебно-психиатрическую экспертизу провели в этой же больнице.

Полный текст решения стал ей известен только в сентябре 2018 года, в день ознакомления с материалами дела ее адвоката. Осознав для себя все последствия суда, женщина через адвоката пыталась оспорить признание ее недееспособной, однако суды ее жалобы отклонили.

По закону, на обжалование судебного постановления у адвоката, помимо ордера, должна быть доверенность. У адвоката жительницы Москвы такой доверенности не было, и получить ее он уже не может: нотариус не имеет права заверять документы по просьбе недееспособных, следует из материалов постановления.

Через своего адвоката женщина обратилась за защитой в КС.

В своем решении суд подчеркнул, что неотчуждаемость основных прав и свобод человека предполагают необходимость адекватных гарантий, в том числе в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами. Суд напомнил, что ранее уже указывал на важность обеспечения такой категории лиц квалифицированной юридической помощью и возможностью обратиться ко всем средствам правовой защиты от необоснованного признания недееспособным.

КС отметил, что таким гражданам должна быть обеспечена возможность воспользоваться юридической помощью лица, не зависящего от опекуна, напомнив, что недееспособным, помещенным под надзор в медицинские организации, опекуны не назначаются, исполнение обязанностей опекунов возлагается на эти организации.

КС заключил, что суды не вправе отказывать в рассмотрении жалоб адвокатов, действующих на основании ордера, выданного адвокатским образованием, но без доверенности, и оспаривающих решения суда о признании гражданина недееспособным, когда адвокат действует в интересах гражданина и по его воле.

Решения по делу заявительницы подлежат пересмотру.