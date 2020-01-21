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Жителя Прикамья будут судить за то, что он избивал пасынка и ставил его на макароны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело 30-летнего жителя Красновишерска, которого обвиняют в издевательствах над маленьким пасынком. Ему вменяют истязание несовершеннолетнего, в беспомощном и зависимом от него состоянии, с применением пыток, сообщили в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, мужчина с марта 2016 года по сентябрь 2019 года избивал ребенка 2012 года рождения и подолгу ставил на колени на макароны, не разрешая сходить в туалет. Обвиняемый арестован.

Следователь потребовал, чтобы в территориальном отделе полиции приняли меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Красновишерск СКР Пермский край МВД

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