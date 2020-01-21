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Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника осужден условно за растрату

Следствие установило, что стоимость создания веб-сайта и логотипа музея была завышена

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владимира признал бывшего гендиректора "Владимиро-Суздальского музея-заповедника" Игоря Конышева виновным в растрате в крупном размере, его заместитель Александр Трушинский и директор одной из IT-компаний признаны виновными в пособничестве, сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что летом 2016 года Конышев, Трушинский, а также руководитель IT-компании ООО "Айкитти" Сергей Картинцев договорились о заключении договора о разработке элементов фирменного стиля музея-заповедника в графическом формате по заведомо завышенной стоимости в размере 390 тыс. рублей при реальной стоимости работы в 48,8 тыс. рублей.

Также Конышев подписал с "Айкитти", как единственными поставщиком, контракт на разработку веб-сайта стоимостью 4 млн 20 тыс. рублей. При этом фактическая стоимость выполненных работ составила около 1 млн 360 тыс. рублей.

Отмечается, что в процессе судебного разбирательства ущерб погашен в полном объеме, при этом Трушинский возместил 190 тыс. рублей, Картинцев около 100 тыс. рублей, основную же сумму на расчетный счет музея-заповедника перечислил Конышев.

Суд признал бывшего гендиректора виновным по части 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно; Трушинского и Картинцева по части 5 статьи 33, части 3 и 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате государственного имущества). Им назначено наказание в виде 4 лет и 3,5 лет лишения свободы условно.

Владимир Игорь Конышев

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