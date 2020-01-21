Мандат депутата Госдумы от КПРФ Авдеева стал вакантным после сложения им полномочий

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Михаила Авдеева.

Решение принято на основании письменного заявления Авдеева о сложении депутатских полномочий.

Авдеев занимал в нижней палате парламента должность зампреда комитета Госдумы по транспорту. Заявление о досрочном сложении полномочий он написал 10 декабря.

Ранее источник пояснил "Интерфаксу", что за Авдеевым в списке еще два человека, после которых идет директор совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

В партии официально не комментировали, насколько высока вероятность того, что мандат Авдеева перейдет Грудинину.

Мещанский суд Москвы в марте 2019 года признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата Павлу Грудинину, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова. Решение суда было вынесено по заявлению экс-кандидата в депутаты Госдумы от коммунистов Бориса Иванюженкова, который на выборах 2016 года шел шестым номером в региональной группе Московской области, в котором Грудинин занимал девятый номер.

Авдееву, как уточняет газета "Коммерсантъ", место в Госдуме тоже досталось не по очередности. В 2018 году он получил его после ухода в Совет Федерации Алексея Русских. Между ними в списке числился вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов.