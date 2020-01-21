На Урале собрались построить самый большой в мире православный храм

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Огромный собор, который сможет вместить порядка 37 тысяч человек, планируется построить на территории Среднеуральского женского монастыря, заливка фундамента начнется уже в этом году, сообщила "Интерфаксу" глава исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева.

"Он будет самым большим православным храмом в мире", - сказала Рябцева, отметив, что его высота составит 77 метров и в нем планируется 12 престолов. Таким образом, новый храм будет на 22 метра выше собора в Стамбуле, высота которого составляет 55 метров.

У стройки нет якорных инвесторов, она будет вестись "всем миром", отметила Рябцева.

Она пояснила, что действующие храмы монастыря не вмещают всех паломников, число которых увеличивается, поэтому 2,5 года назад возникла идея построить собор Софии Премудрости Божией. За это время был решен вопрос с проектированием и земельным участком. В апреле прошлого года, по данным Рябцевой, благословение на строительство дал духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).

В епархии не в курсе

Руководитель регионального исполкома подчеркнула, что ОНФ к проекту храма не имеет никакого отношения. "Это моя личная история", - отметила Рябцева, добавив, что в этом году начнется заливка фундамента под стилобат - первый контур храма - 108 на 108 метров.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии "Интерфаксу" заявили, что информации о планах по строительству такого храма у них нет.