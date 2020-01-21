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Начальник аварийно-спасательной службы Коми скончался в бассейне в Сыктывкаре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Начальник Государственного автономного учреждения "Профессиональная аварийно-спасательная служба" комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми Дмитрий Тропников во вторник скончался в бассейне.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, во вторник в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре во время плавания скончался 59-летний местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. Решаются вопросы, связанные с изъятием документации, имеющей значение для дела.

Погибшим оказался начальник профессиональной аварийно-спасательной службы Коми Тропников. С 2003 года он возглавлял это учреждение и являлся заслуженным спасателем России. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили его коллеги.

Коми Сыктывкар

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