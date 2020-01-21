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Подросток в Югре угнал три машины, чтобы вернуться домой с дискотеки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подросток в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подозревается в угоне трех автомобилей, которые он совершил за один вечер, пытаясь вернуться домой с дискотеки, сообщает пресс-служба УМВД по региону во вторник.

По данным полиции, 16-летний житель Советского района приехал на такси из поселка Пионерский в соседний поселок Малиновский.

"Когда все закончилось, он решил погулять по поселку, замерз и стал искать автомобиль, на котором можно уехать домой", - говорится в сообщении.

На пути ему попался автомобиль "ВАЗ", двери которого оказались незапертыми, а ключи находились в замке зажигания. Однако проехав на машине 200 метров, подросток съехал в кювет.

Затем он сел в еще один "ВАЗ", в котором так же находились ключи, но при движении назад угонщик застрял в сугробе.

Третий "ВАЗ" подросток вскрыл с помощью имеющихся у него ключей, забравшись в салон автомобиля через багажник. В автомобиле так же находились ключи зажигания.

"На данном автомобиле он поехал домой в поселок Пионерский, но не доехав до места проживания, въехал в сугроб, где оставил машину и пошел пешком домой спать", - отмечает УМВД.

На следующий день к подростку пришли сотрудники полиции, которым он признался в угоне автомобилей.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела.

ХМАО Югра

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