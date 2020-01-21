Житель Коми, оставивший умирать больного диабетом сына, отделался обязательными работами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд в Коми признал 37-летнего местного жителя виновным в мошенничестве и оставлении в опасности восьмилетнего сына, в результате чего ребенок скончался.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, установлено, что 18 сентября 2018 года в правоохранительные органы Воркуты от директора школы поступила информация о том, что с начала учебного года восьмилетний учащийся не посещает учебное заведение. Со слов педагога отец мальчика по телефону объяснил его отсутствие лечением в поликлинике.

Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где мальчик стоял на учете, как страдающий сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый). Медики пояснили, что после 15 сентября отец мальчика должен был получить инсулин и тестовые полоски на следующий период, но не сделал этого. За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Все попытки найти мальчика или его отца оказались безрезультатными.

Спустя время двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном, вскрыли. Там находился отец мальчика. С его слов, несколько дней назад сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве. На территории гаражного комплекса по улице Некрасова нашли дорожную сумку, в которой было тело ребенка.

В рамках расследования уголовного дела провели ряд экспертиз. В качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца.

Следствием и судом установлено, что с 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась рвота и повышенная температура. Несмотря на это, фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии. В результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности, которые зачислялись на расчетный счет ребенка.

Воркутинца обвинили в оставлении в опасности и мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 и статьи 125 УК РФ).

Как отмечает пресс-служба, подсудимый признал вину в содеянном и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ. От отбывания наказания фигурант освобожден в связи с тем, что судом зачтено время его содержания под стражей в течение 2,5 месяца.