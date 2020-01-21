Глава подмосковной Каширы покинул свой пост

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава городского округа Кашира в Подмосковье Алексей Спасский ушел со своей должности из-за смены места работы.

"В связи с переходом на новое место работы с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия главы городского округа Кашира", - написал Спасский в инстаграме.

В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" подтвердили уход Спасского. Исполняющим обязанности главы городского округа стал его заместитель Вадим Демихов.

Спасский занимал должность главы городского округа Кашира с мая 2016 года. До этого он 12 лет работал в администрации городского округа Домодедово, из них четыре года в должности председателя комитета по управлению имуществом - заместителя руководителя администрации Домодедово. С сентября 2014 года являлся руководителем администрации Каширского района.