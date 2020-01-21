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Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Министерство РФ по делам Северного Кавказа и передающий его функции Министерству экономического развития РФ.

В подписанном главой государства указе о структуре федеральных органов исполнительной власти также говорится, что руководство Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство РФ, а руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Минфин.

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