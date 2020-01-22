Хабаровские пограничники нашли у гражданина Китая 60 радиоактивных компасов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае таможенники обнаружили в багаже гражданина КНР 60 компасов с повышенным радиационным фоном, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

По данным ведомства, мужчина вез компасы в Китай через автомобильный пункт пропуска "Покровка". Когда тот проезжал через "зеленый" коридор, сработала система радиоактивного контроля "Янтарь".

При проверке специалисты установили, что радиационный фон багажа, в котором находились наручные и подвесные компасы, составил 1,2 мЗв/час. Он оказался в восемь раз выше общего радиационного фона в здании - 0,15 мЗв/час, отметили в пресс-службе.

Иностранец объяснил, что вез компасы для друга, который заказал их через интернет в Москве.

Опасные предметы были изъяты и уничтожены, добавили в ведомстве.