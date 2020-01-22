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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Минприроды выступило против монополии "Ростеха" в переработке промышленных отходов

Минприроды выступило против монополии "Ростеха" в переработке промышленных отходов
Фото: Антон Буценко/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минприроды выступило против наделения госкорпорации "Ростех" функциями федерального оператора по обращению с отходами III-V классов опасности (промышленные отходы), о чем глава "Ростеха" Сергей Чемезов просил правительство в конце прошлого года.

В письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в правительство говорится, что министерство считает изменения нецелесообразными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма ведомства.

"Создание федерального оператора по обращению с отходами производства III-V классов опасности в условиях рыночной экономики, по мнению Минприроды, повлечет за собой негативные экономические последствия для субъектов предпринимательства, в том числе малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, ущемление их прав по ведению предпринимательской деятельности, в связи с возложением на них обязанности по заключению договоров на передачу образованных в процессе деятельности отходов исключительно с федеральным оператором", - отмечается в письме Минприроды.

В пресс-службе Минприроды подтвердили отправку позиции ведомства с обоснованием нецелесообразности предложения "Ростеха".

Ранее глава "Ростеха" в своем письме отмечал, что единым федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности (к ним относятся, в частности, радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы) с ноября 2019 года является госкорпорация "Росатом", а федеральным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - "Российский экологический оператор" (РЭО), созданный в феврале 2019 года.

Законом "Об отходах производства и потребления" установлены правоотношения при обращении с отходами I-II классов опасности и ТКО, а именно сбор, транспортировка, обработка, утилизация; мониторинг и участие в формировании тарифной политики; вовлечение в хозяйственный оборот утилизированных компонентов отходов в качестве сырья, материалов и изделий, указывает Чемезов.

"Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III-V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы", - отметил он, добавив, что на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России.

Минприроды РФ Ростех

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